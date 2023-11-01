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Леклер: Вторая половина сезона доказывает, что Феррари на верном пути

Автоспорт
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Пилот доволен прогресом команды

Леклер: Вторая половина сезона доказывает, что Феррари на верном пути

Фото: F1

Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер высказался о прогрессе команды во второй половине нынешнего сезона.

"Я сделал небольшой шаг в работе с шинами, и это позволяет мне чувствовать себя комфортнее в машине. Было тяжело принять тот факт, что я остался без очков в Соединённых Штатах, несмотря на то что уикенд получился хорошим. Это гонки, но я считаю, что у нас есть доказательство моего прогресса.

Я основываю командный путь не только на своих ощущениях от машины, но и на её конкурентоспособности. Вторая половина сезона доказывает, что "Феррари" на верном пути. В следующем году нам предстоит сделать самый большой шаг", — приводит слова Леклера Racingnews365.

Ранее Фредерик Вассёр оценил выступление "Феррари" на Гран-при Мексики.

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В статье: Шарль Леклер
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