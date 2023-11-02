  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Гран-при Абу-Даби находится под угрозой отмены
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гран-при Абу-Даби находится под угрозой отмены

Автоспорт

Все из-за вооружённого конфликта между Израилем и Палестиной

Гран-при Абу-Даби находится под угрозой отмены

фото - F1

Новина українською
Новина українською

Согласно календарю Формулы-1, последним этапом сезона-2023 по традиции должен был стать Гран-при Абу-Даби, запланированный на 24–26 ноября.

Однако из-за обострившегося вооружённого конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной проведение этапа в Объединённых Арабских Эмиратах находится под угрозой.

По информации Formu1a.uno, управляющие Формулы-1 следят за развитием событий, размышляют над ситуацией и оценивают условия безопасности. Стоит отметить, что в ближайшие выходные в Бахрейне, также расположенном на Аравийском полуострове, пройдёт этап чемпионата по гонкам на выносливость WEC.

Ожидается, что решение Формулы-1 станет известно в ближайшие несколько часов, поскольку командам необходимо прояснить логистические вопросы.

По теме
yellow-arrow
Хэмилтон: Не планирую завершать сезон без побед
yellow-arrow
Ферстаппен показал лучший результат в квалификации Гран-при Бразилии
yellow-arrow
Квалификация Гран-при Бразилии была отложена из-за аварии
формула-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде