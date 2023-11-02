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Формула-1 запретила гонщикам блокировать выезд с пит-лейна
Интересное и нужное нововведение, которое поможет избежать специальных задержек
Формула-1 выписала предписание с целью исключения задержек соперников на пит-лейне во время квалификаций. С настоящего момента пилотам запрещено останавливаться на фастлейне.
Для того, чтобы гонщик отпустил болид, движущийся впереди, должно соблюдаться два условия: это позволительно сделать на участке между светофором и второй линией сейфти-кара; кроме того, пилот, создающий отставание, обязан отъехать максимально влево, чтобы его можно было обогнать справа.
Отметим, что проблемы с блокировкой выезда с пит-лейна возникали в Сингапуре и Мексике.