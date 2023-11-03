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Гран-при Бразилии продлён в календаре Формулы-1 до 2030 года

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Гран-при Бразилии продлён в календаре Формулы-1 до 2030 года

фото - F1

Новина українською
Новина українською

В преддверии Гран-при Бразилии, которое пройдёт с 3 по 5 ноября Формула-1 объявила о том, что трасса будет принимать этапы "королевских гонок" до 2030 года включительно.

Таким образом, соглашение, которое дейтсвовало до 2025 года было продлено ещё на пять лет. Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали также высказался о подписании нового соглашения.

"Я рад сообщить, что мы останемся на "Интерлагосе" до конца 2030 года, и я не могу дождать многих лет прекрасной атмосферы, которую дарят бразильские фанаты. У Бразилии богатое гоночное наследие, и эта культовая трасса является любимой для пилотов и болельщиков по всему миру", — привозит слова Доменикали пресс-резил Формулы-1.

Отметим, что на Гран-при Бразилии в сезоне-2022 была зафиксирована посещаемость в 325 000 зрителей.

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