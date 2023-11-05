  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен победитель Гран-при Бразилии-2023
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен победитель Гран-при Бразилии-2023

Автоспорт

Норрис пришел вторым, Алонсо - третьим

Ферстаппен победитель Гран-при Бразилии-2023

Фото: Твиттер

Новина українською
Новина українською

Сегодня состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Бразилии.

Победу одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, Ландо Норрис из "Макларена" занял второе место, а Фернандо Алонсо из "Астон Мартин" - третье.

Следующая гонка пройдет в Неваде, где состоятся ночной заезд - Гран-при Лас-Вегаса.

По теме
yellow-arrow
Формула-1. Норрис побеждает в спринте Гран-при Бразилии, Ферстаппен – второй
yellow-arrow
Хэмилтон: Не планирую завершать сезон без побед
yellow-arrow
Ферстаппен показал лучший результат в квалификации Гран-при Бразилии
Фернандо Алонсо Макс Ферстаппен Гран-при Бразилии Ландо Норрис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде