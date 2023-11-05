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Ферстаппен победитель Гран-при Бразилии-2023
Норрис пришел вторым, Алонсо - третьим
Фото: Твиттер
Сегодня состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Бразилии.
Победу одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, Ландо Норрис из "Макларена" занял второе место, а Фернандо Алонсо из "Астон Мартин" - третье.
Следующая гонка пройдет в Неваде, где состоятся ночной заезд - Гран-при Лас-Вегаса.
The points scorers in Sao Paulo ????#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/7Kd1vbrBrz— Formula 1 (@F1) November 5, 2023
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