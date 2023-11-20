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Ландо Норрис опубликовал фото на носилках

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Пилот попал в аварию на Гран-при Лас-Вегаса

Ландо Норрис опубликовал фото на носилках

фото - motorsport.com

Новина українською
Новина українською

Британский гонщик "Макларена" Ландо Норрис, попавший в аварию в гонке Гран-при Лас-Вегаса, сообщил, что с ним всё в порядке.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальных сетях. Ландо не смог справиться с управлением в одном из скоростных поворотов в начале заезда, и его болид снесло в стену. В результате на автомобиле отлетело колесо. Норрис был отправлен на обследование в медицинский центр.

"Тяжёлый день. Большое потрясение. Но со мной всё в порядке! Спасибо за сообщения. Увидимся на следующем уикенде", — написал Норрис, прикрепив к сообщению несколько фото.

Напомним, победителем гонки в Лас-Вегасе стал голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

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Ландо Норрис
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