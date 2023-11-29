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Хэмилтон: Я просил об определённых изменениях, но они не были внесены

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Пилот высказался о ситуации в команде

Хэмилтон: Я просил об определённых изменениях, но они не были внесены

Фото: F1

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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался о сложностях, с которыми столкнулся по ходу минувшего сезона "Королевских гонок".

"Я просил об определённых изменениях, но они не были внесены. Никто точно не знал, в чём проблема, и никто не знал, как её исправить. Тогда я просто приложил все усилия, чтобы во всём разобраться, посидев с ребятами. У нас были длинные и хорошие встречи. Я смог сохранять позитив в течение года и говорить что-то вроде: "Сезон обещает быть долгим, но давайте не будем сдаваться. Давайте продолжим стремиться выжать из машины максимум", — приводит слова Хэмилтона BBC.

Также Хэмилтон высказал надежду, что сейчас немецкая команда нашла правильный путь развития.

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