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Хэмилтон: Я просил об определённых изменениях, но они не были внесены
Пилот высказался о ситуации в команде
Фото: F1
Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался о сложностях, с которыми столкнулся по ходу минувшего сезона "Королевских гонок".
"Я просил об определённых изменениях, но они не были внесены. Никто точно не знал, в чём проблема, и никто не знал, как её исправить. Тогда я просто приложил все усилия, чтобы во всём разобраться, посидев с ребятами. У нас были длинные и хорошие встречи. Я смог сохранять позитив в течение года и говорить что-то вроде: "Сезон обещает быть долгим, но давайте не будем сдаваться. Давайте продолжим стремиться выжать из машины максимум", — приводит слова Хэмилтона BBC.
Также Хэмилтон высказал надежду, что сейчас немецкая команда нашла правильный путь развития.
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