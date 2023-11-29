Хэмилтон: Я просил об определённых изменениях, но они не были внесены

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался о сложностях, с которыми столкнулся по ходу минувшего сезона "Королевских гонок".

"Я просил об определённых изменениях, но они не были внесены. Никто точно не знал, в чём проблема, и никто не знал, как её исправить. Тогда я просто приложил все усилия, чтобы во всём разобраться, посидев с ребятами. У нас были длинные и хорошие встречи. Я смог сохранять позитив в течение года и говорить что-то вроде: "Сезон обещает быть долгим, но давайте не будем сдаваться. Давайте продолжим стремиться выжать из машины максимум", — приводит слова Хэмилтона BBC.

Также Хэмилтон высказал надежду, что сейчас немецкая команда нашла правильный путь развития.