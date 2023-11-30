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Хэмилтон: Ферстаппен и Ред Булл проделали потрясающую работу

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Льюис подвел итоги года

Хэмилтон: Ферстаппен и Ред Булл проделали потрясающую работу

Фото: ESPN

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Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказал предположение, что Макс Ферстаппен из "Ред Булл", завоевавший чемпионский титул в сезоне-2023, совсем не напрягался, участвуя в гонках.

"Вы можете посмотреть на время кругов и некоторые данные Макса: чаще всего он просто отдыхал впереди пелотона. Не думаю, что он вообще вспотел за этот год. Когда мы преследовали его в Остине, он вовсе не напрягался. Считаю, что у него были возможности всё контролировать.

Когда вы находитесь в таком положении, когда вы показываете результат, то можете чуть сдать назад, но машина поедет дальше. Шины уходят дольше, вы находитесь в наилучшем положении, которое является просто потрясающим. В конце концов, Ферстаппен и "Ред Булл" проделали потрясающую работу и заслужили этого", — сказал Хэмилтон в интервью BBC.

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