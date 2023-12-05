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Тото Вольф признался, что блокировал отмену штрафа Сайнса на ГП Лас-Вегаса
Глава Мерседеса действовал в интересах своей команды
Фото: The Checkered Flag
Глава "Мерседеса" Тото Вольф сообщил, что был в числе руководителей команд Формулы-1, которые угрожали опротестовать отмену штрафа пилота "Феррари" Карлоса Сайнса по ходу уикенда Гран-при Лас-Вегаса, если стюарды согласятся не давать ему десять позиций на стартовой решётке.
Напомним, в первой свободной тренировке Сайнс наехал на крышку люка, повредив днище и двигатель, из-за чего "Скудерии" пришлось менять элементы. Это привело к штрафу в 10 позиций.
"Как руководитель команды-соперника, которая борется за второе место, в такой ситуации я должен смотреть на регламент и на весь спектр возможных действий с нашей стороны, чтобы быть впереди. Если в регламенте так сказано, мне нужно действовать на благо 2500 человек, составляющих мою команду. Разница между бонусами за второе и третье место в чемпионате очень велика, а мы свободны действовать в рамках регламента.
Если бы мы проиграли чемпионат с разницей в пять очков из-за того, что я принял по-спортивному честное решение, хотя правила позволяли мне фактически наказать машину? Мне нужно делать выбор в пользу своих людей. И любой другой руководитель команды на моём месте поступил бы так же, хоть это и несправедливо.
Надо разобраться, несправедливо ли это по отношению к сопернику? Это так. Но в нашей команде есть 2500 человек, за которых я буквально несу ответственность, которым нужно оплачивать ипотеку и обучение своих детей. Так что это было несложно. Я поступил так с Карлосом, и это ужасно. Но, думаю, важно иногда ставить себя на место других", – приводит слова Вольфа Racingnews365.
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