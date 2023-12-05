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Мик Шумахер: Должен убедить других, что заслуживаю места в Формуле-1

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Пилот Мерседеса хочет вернуться в Формулу-1

Мик Шумахер: Должен убедить других, что заслуживаю места в Формуле-1

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Резервный гонщик "Мерседеса" Мик Шумахер высказался о намерении вернуть себе место боевого пилота Формулы-1.

"Я знаю, что должен убедить других людей, что заслуживаю места в Формуле-1. К сожалению, многие контракты рассчитаны на несколько лет и шансов на 2024 год у меня нет. Это немного сложная ситуация, но в 2025 году будет гораздо больше возможностей. Посмотрим, как всё сложится", — приводит слова Шумахера Autosprint со ссылкой на пресс-службу Формулы-1.

Напомним, Шумахер покинул "Хаас", боевым пилотом которого был, после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

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Мик Шумахер
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