Мик Шумахер: Должен убедить других, что заслуживаю места в Формуле-1

Резервный гонщик "Мерседеса" Мик Шумахер высказался о намерении вернуть себе место боевого пилота Формулы-1.

"Я знаю, что должен убедить других людей, что заслуживаю места в Формуле-1. К сожалению, многие контракты рассчитаны на несколько лет и шансов на 2024 год у меня нет. Это немного сложная ситуация, но в 2025 году будет гораздо больше возможностей. Посмотрим, как всё сложится", — приводит слова Шумахера Autosprint со ссылкой на пресс-службу Формулы-1.

Напомним, Шумахер покинул "Хаас", боевым пилотом которого был, после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.