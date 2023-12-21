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Боттас: В удачный день могу победить кого угодно
Пилоту не хватает быстрого болида
Фото: Твіттер Альфа Ромео
Финский пилот "Альфа Ромео" Валттери Боттас выразил уверенность, что при удачном стечение обстоятельств может победить любого гонщика Формулы-1.
"Как и раньше, я сейчас уверен в себе и считаю, что в удачный день могу победить кого угодно", — приводит слова Боттаса Motorsport-Magazin.
Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Валттери занял 15-е место в общем зачёте пилотов. В 2023 году финский гонщик заработал 10 баллов.
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