Боттас: В удачный день могу победить кого угодно

Финский пилот "Альфа Ромео" Валттери Боттас выразил уверенность, что при удачном стечение обстоятельств может победить любого гонщика Формулы-1.

"Как и раньше, я сейчас уверен в себе и считаю, что в удачный день могу победить кого угодно", — приводит слова Боттаса Motorsport-Magazin.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Валттери занял 15-е место в общем зачёте пилотов. В 2023 году финский гонщик заработал 10 баллов.