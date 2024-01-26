Хаас назвал дату презентации болида на сезон-2024

Пресс-служба команды Формулы-1 "Хаас" в официальных соцсетях назвала точную дату презентации обновлённого болида VF-24 на сезон-2024.

Согласно надписи на картинке, размещённой в публикации, мероприятие состоится 2 февраля.

"Всего одна неделя до того, как мы презентуем вам VF-24.

9:00 (североамериканское восточное время), 14:00 (среднее время по Гринвичу)", — сказано в сообщении.

Напомним, в сезоне-2023 американская команда заняла последнее 10-е место в Кубке конструкторов.