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Хаас назвал дату презентации болида на сезон-2024
Она состоится в начале февраля
Пресс-служба команды Формулы-1 "Хаас" в официальных соцсетях назвала точную дату презентации обновлённого болида VF-24 на сезон-2024.
Согласно надписи на картинке, размещённой в публикации, мероприятие состоится 2 февраля.
"Всего одна неделя до того, как мы презентуем вам VF-24.
9:00 (североамериканское восточное время), 14:00 (среднее время по Гринвичу)", — сказано в сообщении.
Напомним, в сезоне-2023 американская команда заняла последнее 10-е место в Кубке конструкторов.
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