Хэмилтон: Не думаю, что мне захочется и дальше быть частью Формулы-1 после завершения карьеры

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился мнением о возможном завершении карьеры в Формуле-1.

"Я никогда не говорил, что восьмой титул станет для меня конечной точкой. Но я не знаю, что ждёт меня после завершения карьеры в Формуле-1. Не думаю, что мне захочется и дальше заниматься активной деятельностью в Формуле-1, но посмотрим – никогда не говори никогда.

Однако я не могу представить себе, что больше не буду пилотировать, но при этом буду находиться в боксах. Я бы на этом месте думал: "Я мог бы побыть ещё один год (в Формуле-1)".

Так что, наверное, будет лучше взять годичный перерыв и уже после этого решить, захочу ли я вернуться.

Меня это не удивляет, потому что мы видим, что это всё чаще происходит с гонщиками, которые решили завершить карьеру, а потом передумали. Ввернулся Фернандо Алонсо, Михаэль Шумахер – тоже вернулся", – приводит слова Хэмилтона Formule 1.