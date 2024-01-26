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Хэмилтон: Не думаю, что мне захочется и дальше быть частью Формулы-1 после завершения карьеры
Пилот пока не планирует уходить, но уже рассматривает разные варианты
Фото: F1
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился мнением о возможном завершении карьеры в Формуле-1.
"Я никогда не говорил, что восьмой титул станет для меня конечной точкой. Но я не знаю, что ждёт меня после завершения карьеры в Формуле-1. Не думаю, что мне захочется и дальше заниматься активной деятельностью в Формуле-1, но посмотрим – никогда не говори никогда.
Однако я не могу представить себе, что больше не буду пилотировать, но при этом буду находиться в боксах. Я бы на этом месте думал: "Я мог бы побыть ещё один год (в Формуле-1)".
Так что, наверное, будет лучше взять годичный перерыв и уже после этого решить, захочу ли я вернуться.
Меня это не удивляет, потому что мы видим, что это всё чаще происходит с гонщиками, которые решили завершить карьеру, а потом передумали. Ввернулся Фернандо Алонсо, Михаэль Шумахер – тоже вернулся", – приводит слова Хэмилтона Formule 1.
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