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Льюис Хэмилтон вернул менеджера, с которым 4 раза становился чемпионом
Посмотрим, сумеет ли пилот снова выйти на вершину
Фото: ESPN
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон вновь будет работать со своим давним другом Марком Хайнсом в рамках Формулы-1. Об этом пишет The Telegraph.
Хайнс был персональным менеджером Хэмилтона с 2016 по 2021 год, после чего ушёл от него, чтобы сосредоточиться на собственном бизнесе. Место Марка заняла Пенни Тоу, чей контракт с британцем закончился в декабре прошлого года.
Сообщается, что Тоу продолжит и дальше сотрудничать с Хэмилтоном, работая вместе с ним над некоторыми из его проектов.
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