Льюис Хэмилтон вернул менеджера, с которым 4 раза становился чемпионом

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон вновь будет работать со своим давним другом Марком Хайнсом в рамках Формулы-1. Об этом пишет The Telegraph.

Хайнс был персональным менеджером Хэмилтона с 2016 по 2021 год, после чего ушёл от него, чтобы сосредоточиться на собственном бизнесе. Место Марка заняла Пенни Тоу, чей контракт с британцем закончился в декабре прошлого года.

Сообщается, что Тоу продолжит и дальше сотрудничать с Хэмилтоном, работая вместе с ним над некоторыми из его проектов.