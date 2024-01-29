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Льюис Хэмилтон вернул менеджера, с которым 4 раза становился чемпионом

Автоспорт

Посмотрим, сумеет ли пилот снова выйти на вершину

Льюис Хэмилтон вернул менеджера, с которым 4 раза становился чемпионом

Фото: ESPN

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон вновь будет работать со своим давним другом Марком Хайнсом в рамках Формулы-1. Об этом пишет The Telegraph.

Хайнс был персональным менеджером Хэмилтона с 2016 по 2021 год, после чего ушёл от него, чтобы сосредоточиться на собственном бизнесе. Место Марка заняла Пенни Тоу, чей контракт с британцем закончился в декабре прошлого года.

Сообщается, что Тоу продолжит и дальше сотрудничать с Хэмилтоном, работая вместе с ним над некоторыми из его проектов.

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