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Ландо Норрис: Чувствую, что готов бороться с Ферстаппеном и Хэмилтоном

Автоспорт
Обновлено

Пилот с оптимизмом смотрит на предстоящий сезон

Ландо Норрис: Чувствую, что готов бороться с Ферстаппеном и Хэмилтоном

Фото: Beyond the Flag

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис рассказал, что в следующем сезоне его команда будет претендовать на победы в гонках.

"Благодаря нашему прогрессу в прошлом году, благодаря траектории, по которой мы движемся, и знаниям о том, что мы можем улучшить в дальнейшем на основе полученных знаний, у нас появились моменты, когда мы близки к победе в гонках. Не сказал бы, что нам было очень далеко до "Ред Булл".

В прошлом году, если подумать, у них была самая сильная машина за всю историю Формулы-1 — и всё же в нескольких гонках мы были очень близки к победе.

Если бы вы спросили меня: "Как вы думаете, сможете ли вы выиграть хотя бы одну гонку в этом году?" — я, вероятно, был бы более склонен ответить "да".

В большинстве случаев мы выполняли всё очень хорошо, так что когда дело доходит до давления, все к нему готовы. Но как только вы упоминаете о борьбе за чемпионство, менталитет каждого немного меняется. Но я чувствую, что готов выйти против Макса и Льюиса и бороться с ними", — приводит слова Норриса Speedcafe.

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Ландо Норрис
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