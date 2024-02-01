Названа главная причина, почему в Феррари решили пригласить Хэмилтона

Президент "Феррари" Джон Элканн хотел видеть в своей команде британского гонщика Льюиса Хэмилтона, потому что тот, по его мнению, поспособствует формированию более сильного штата инженеров и механиков. Об этом рассказал известный итальянский обозреватель Формулы-1 Лео Туррини

"Элканн сильно хотел Льюиса Хэмилтона, потому что его приход даёт гарантии, что он сможет сформировать новую группу инженеров и механиков, которые усилят команду", — сказал Туррини в эфире Sky Sports.

Ранее сообщалось, что на общекомандном собрании "Мерседеса" сотрудникам сообщили, что Хэмилтон перейдёт в "Феррари" в 2025 году.