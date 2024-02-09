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Расследование по делу Хорнера затянется до марта - СМИ
Отметим, что новый сезон Формулы-1 стартует 2 марта в Бахрейне
Расследование по делу руководителя "Ред Булл"Кристиана Хорнера, против которого было выдвинуто обвинение в неподобающем и контролирующем поведении, не завершится до начала следующего сезона Формулы-1. Об этом сообщает The Race.
По данным источника, сегодня, 9 февраля, Хорнер предстал на допросе перед независимым юристом. Однако это лишь часть длительного расследования, которое, как ожидается, займёт несколько недель.
Отметим, что новый сезон Формулы-1 стартует 2 марта в Бахрейне.
Напомним, Хорнера обвиняют в неподобающем поведении. По предварительной информации, речь идет о жалобе со стороны одного из сотрудников команды на контролирующее поведение и текстовые сообщения агрессивного характера. Сам Хорнер решительно отрицает все обвинения.
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