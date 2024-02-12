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В Мерседесе показали тизер болида на сезон-2024
Презентация состоится 14 февраля
фото - twitter.com
Команда Формулы-1 "Мерседес" опубликовала фотографию нового болида, презентация которого состоится в среду, 14 февраля.
Напомним, ранее стало известно, что семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон покинет "Мерседес" по окончании сезона-2024 и станет пилотом "Феррари", а в качестве его напарника выступит монегаск Шарль Леклер.
???? pic.twitter.com/FktIvDwgMz— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 12, 2024
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