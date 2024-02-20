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Марко объяснил затянувшееся расследование в отношении Хорнера

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Совентник "Ред Булл" - о расследовании в отношении Кристиана Хорнера

Марко объяснил затянувшееся расследование в отношении Хорнера

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал затянвушееся расследование в отношении директора команды Формулы-1 Кристиана Хорнера.

"Как вы знаете, это внутреннее расследование. Чем раньше будет известен результат, тем лучше, потому что, конечно, из-за длительности расследования могут появиться слухи и другие истории. Но я думаю, что "Ред Булл" очень хорошо отреагировала на это дело. Длительное расследование - это не их вина. Они стараются провести справедливое расследование, а затем отреагировать соответствующим образом», - сказал Марко в интервью Red Bull ServusTV.

Напомним, о расследовании "Ред Булл" в отношении Кристиана стало известно 5 февраля. Сообщалось, что команда проводит независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Хорнера обвиняют в том, что он якобы допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Хорнер обвинения отрицает. Джери говорила, что верит мужу.

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