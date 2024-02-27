Мик Шумахер может пройти тесты в Макларене

Руководитель "Макларена" Зак Браун выразил готовность помочь резервному пилоту команды Формулы-1 "Мерседес", немцу Мику Шумахеру в подготовке к чемпионату.

"Если Мику будут нужны километры, чтобы вновь привыкнуть к машине Формулы-1, мы готовы предложить ему болид 2022 года и организовать для него тесты. Мы тесно сотрудничаем с "Мерседесом", поэтому проблем быть не должно", - приводит слова Брауна Auto Motor und Sport.

Ранее сообщалось, что "Мерседес" и "Альпин", с которыми у Мика Шумахера есть рабочие отношения, не готовы давать ему возможность работать с машиной на трассе даже в рамках тестовых заездов в Формуле-1.

Гонщик заявлял, что хотел бы вернуться в Формулу-1. В "Мерседесе", по информации Motorsport Total, Шумахер снова будет работать лишь на симуляторе, но не на трассе.