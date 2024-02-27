Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мик Шумахер может пройти тесты в Макларене
Зак Браун готов помочь резервному пилоту "Мерседеса"
Руководитель "Макларена" Зак Браун выразил готовность помочь резервному пилоту команды Формулы-1 "Мерседес", немцу Мику Шумахеру в подготовке к чемпионату.
"Если Мику будут нужны километры, чтобы вновь привыкнуть к машине Формулы-1, мы готовы предложить ему болид 2022 года и организовать для него тесты. Мы тесно сотрудничаем с "Мерседесом", поэтому проблем быть не должно", - приводит слова Брауна Auto Motor und Sport.
Ранее сообщалось, что "Мерседес" и "Альпин", с которыми у Мика Шумахера есть рабочие отношения, не готовы давать ему возможность работать с машиной на трассе даже в рамках тестовых заездов в Формуле-1.
Гонщик заявлял, что хотел бы вернуться в Формулу-1. В "Мерседесе", по информации Motorsport Total, Шумахер снова будет работать лишь на симуляторе, но не на трассе.
Популярное сейчас
- ВСУ сбили еще один российский бомбардировщик Су-34
- "Семейная травма". Легионер Шахтера объяснил, почему не хочет возвращаться в Украину
- Невыразительность Шахтера, спасение Черноморца, длительный больничный лидера Полесья. Главные новости за 26-е февраля
- Ферстаппен не попал в топ-3. Шарль Леклер показал лучший результат по итогам финального дня тестов
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО