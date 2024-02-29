  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Льюис Хэмилтон показал лучший результат во второй тренировки Гран-при Бахрейна
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Льюис Хэмилтон показал лучший результат во второй тренировки Гран-при Бахрейна

Автоспорт

Британец показал неожиданный результат

Льюис Хэмилтон показал лучший результат во второй тренировки Гран-при Бахрейна

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На трассе "Сахир" завершилась вторая свободная практика Гран-при Бахрейна Формулы-1. Быстрейшим по её итогам был Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес". Второй результат продемонстрировал его товарищ по команде Джордж Расселл. Третьим был Фернандо Алонсо из "Астон Мартин".

Гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен показал шестой результат. Отметим, что Ландо Норрис не проехал попытку на мягких шинах.

Гран-при Бахрейна. Вторая свободная практика:

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.30,374 (24 кругов)

2. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,206 (22)

3. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,286 (21)

4. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,395 (24)

5. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,410 (26)

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,477 (24)

7. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +0,510 (23)

8. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,517 (26)

9. Шарль Леклер ("Феррари") +0,739 (25)

10. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,741 (26)

11. Александер Албон ("Уильямс") +0,959 (26)

12. Даниэль Риккардо ("РБ") +1,142 (26)

13. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,341 (26)

14. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,390 (27)

15. Юки Цунода ("РБ") +1,507 (29)

16. Пьер Гасли ("Альпин") +1,577 (24)

17. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1,627 (24)

18. Эстебан Окон ("Альпин") +1,653 (25)

19. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +1,674 (27)

20. Ландо Норрис ("Макларен") +2,234 (25)

По теме
yellow-arrow
Ферстаппен: Сегодня у нас были небольшие проблемы с балансом спереди и сзади
yellow-arrow
Макс Ферстаппен недоволен первой тренировкой Гран-при Бахрейна
yellow-arrow
Даниэль Риккардо показал лучший результат в первой практике Гран-при Бахрейна
формула-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости