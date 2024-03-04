Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джордж Расселл: Мой болид был больше настроен под гонку, чем болид Хэмилтона
Пилот подвел итоги гонки
Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл открыто поставил под сомнение заявления Льюиса Хэмилтона по поводу выбранных настроек болида на Гран-при Бахрейна.
"Честно говоря, я не вижу больших различий, потому что, насколько мне известно, наши машины очень похожи. Я не особо уделяю внимание его настройкам. Мой болид на самом деле был больше настроен под гонку, чем тот, на котором выступал он. По крайней мере, это было в пятницу", — приводит слова Расселла PlanetF1.
Напомним, на Гран-при Бахрейна Джордж Расселл показал пятый результат, в то время как Льюис Хэмилтон пришёл на финиш седьмым
Популярное сейчас
- Шахтер преподносит урок Кривбассу, Днепр-1 сохраняет лидерство. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Шахтер разгромил Кривбасс, победа Днепра-1, Трубин пропустил пять голов. Главные новости за 3 марта
- “Разделяет ответственность за провал команды”. В Португалии оценили игру Трубина в матче с Порту
- Макс Ферстаппен недоволен первой тренировкой Гран-при Бахрейна
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО