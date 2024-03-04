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Джордж Расселл: Мой болид был больше настроен под гонку, чем болид Хэмилтона

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Пилот подвел итоги гонки

Джордж Расселл: Мой болид был больше настроен под гонку, чем болид Хэмилтона

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл открыто поставил под сомнение заявления Льюиса Хэмилтона по поводу выбранных настроек болида на Гран-при Бахрейна.

"Честно говоря, я не вижу больших различий, потому что, насколько мне известно, наши машины очень похожи. Я не особо уделяю внимание его настройкам. Мой болид на самом деле был больше настроен под гонку, чем тот, на котором выступал он. По крайней мере, это было в пятницу", — приводит слова Расселла PlanetF1.

Напомним, на Гран-при Бахрейна Джордж Расселл показал пятый результат, в то время как Льюис Хэмилтон пришёл на финиш седьмым

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