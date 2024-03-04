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Ферстаппен может покинуть Ред Булл в случаи ухода Хорнера
Сейчас пилот сосредоточен на борьбе за титул
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вероятно, может расторгнуть контракт с австрийской командой в случае увольнения Кристиана Хорнера с поста руководителя, пишет Autosport.
"Если Ферстаппен окажется в статусе свободного агента, то сможет подписать новый контракт на более выгодных условиях. Это касается зарплаты, маркетинговых прав и гибкости соглашения.
Не стоит исключать возможность перехода в другую команду. Макс сможет уйти, если поймёт, что после перехода на новый моторный регламент и двигатели собственного производства "Ред Булл" в 2026 году будет неконкурентоспособна", — заявил Ноубл.
Напомним, 28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера.
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