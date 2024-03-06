Даниэль Риккардо: Новые сотрудники помогут прогрессу РБ

Даниэль Риккардо считает, что новые сотрудники "РБ" помогут его команде из Фаэнцы добиться прогресса.

"Неважно, кто был здесь ранее. Мы все знаем, что Франц Тост был важным членом команды и за все эти годы принёс много полезного. Сейчас дело не в тех, кого больше нет в команде, а в том, что нам нужно немного свежих идей.

У команды появились новые партнёры и хорошие инвестиции, и у нас есть опытный специалист Лоран Мекис. Раньше он уже работал в этой команде, затем в "Феррари", в ФИА. И Алан Пермейн, который много лет работал в "Рено" и "Альпин". Наличие людей из разных команд, с разным взглядом на вещи может сформировать новый подход. Свежий взгляд всегда помогает, и из этого можно извлечь положительные моменты.

Возможно, нам потребуется немного времени, чтобы полностью сработаться. Но я думаю, что по ходу сезона мы создадим что-то лучшее, чем имеем сейчас", — приводит слова Риккардо Speedcafe.