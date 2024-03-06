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Даниэль Риккардо: Новые сотрудники помогут прогрессу РБ
Пилот высказался об австрийской команде
Фото: Livesport
Даниэль Риккардо считает, что новые сотрудники "РБ" помогут его команде из Фаэнцы добиться прогресса.
"Неважно, кто был здесь ранее. Мы все знаем, что Франц Тост был важным членом команды и за все эти годы принёс много полезного. Сейчас дело не в тех, кого больше нет в команде, а в том, что нам нужно немного свежих идей.
У команды появились новые партнёры и хорошие инвестиции, и у нас есть опытный специалист Лоран Мекис. Раньше он уже работал в этой команде, затем в "Феррари", в ФИА. И Алан Пермейн, который много лет работал в "Рено" и "Альпин". Наличие людей из разных команд, с разным взглядом на вещи может сформировать новый подход. Свежий взгляд всегда помогает, и из этого можно извлечь положительные моменты.
Возможно, нам потребуется немного времени, чтобы полностью сработаться. Но я думаю, что по ходу сезона мы создадим что-то лучшее, чем имеем сейчас", — приводит слова Риккардо Speedcafe.
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