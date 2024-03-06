Макс Ферстаппен может перейти в Мерседес в 2025 году. Причиной тому послужила встреча Йоса Ферстаппена с Тото Вольффом.

Напомним, что отец Макса не общался с руководителем Мерседес с 2021 года, после столкновения Ферстаппена с Хэмилтоном.

Сообщается, что Йос в ярости из-за того, что Ред Булл оставили Кристиана Хорнера руководителем команды, потому, вероятно, он может убедить сына сменить команду.