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Макс Ферстаппен может перейти в Мерседес
Отец Макса провел встречу с Тото Вольффом
Фото: Getty Images
Макс Ферстаппен может перейти в Мерседес в 2025 году. Причиной тому послужила встреча Йоса Ферстаппена с Тото Вольффом.
Напомним, что отец Макса не общался с руководителем Мерседес с 2021 года, после столкновения Ферстаппена с Хэмилтоном.
Сообщается, что Йос в ярости из-за того, что Ред Булл оставили Кристиана Хорнера руководителем команды, потому, вероятно, он может убедить сына сменить команду.
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Источник:isport
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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06.03.2024 в 21:13
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