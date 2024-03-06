  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Макс Ферстаппен может перейти в Мерседес
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макс Ферстаппен может перейти в Мерседес

Автоспорт

Отец Макса провел встречу с Тото Вольффом

Макс Ферстаппен может перейти в Мерседес

Фото: Getty Images

Новина українською

Макс Ферстаппен может перейти в Мерседес в 2025 году. Причиной тому послужила встреча Йоса Ферстаппена с Тото Вольффом.

Напомним, что отец Макса не общался с руководителем Мерседес с 2021 года, после столкновения Ферстаппена с Хэмилтоном.

Сообщается, что Йос в ярости из-за того, что Ред Булл оставили Кристиана Хорнера руководителем команды, потому, вероятно, он может убедить сына сменить команду.

По теме
yellow-arrow
Ауди окончательно выкупила Заубер
yellow-arrow
ФИА увеличила штраф за обгон вне трассы в Формуле-1
yellow-arrow
Даниэль Риккардо: Новые сотрудники помогут прогрессу РБ
Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
isport
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
06.03.2024 в 21:13
Що за маячня? Батько готовий шкодити кар*єрі сина? Ред Бул розриває усіх конкурентів, Макс на боліді Ред Бул розриває усіх конкурентів, але батько чимось незадоволений? Йос Ферстаппен був посереднім гонщиком, невже заздрить синові?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
06.03.2024 в 21:13
Що за маячня? Батько готовий шкодити кар*єрі сина? Ред Бул розриває усіх конкурентів, Макс на боліді Ред Бул розриває усіх конкурентів, але батько чимось незадоволений? Йос Ферстаппен був посереднім гонщиком, невже заздрить синові?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости