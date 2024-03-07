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Серхио Перес: Феррари должна была завоевать поул в Бахрейне

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Пилот высказался о ГП

Серхио Перес: Феррари должна была завоевать поул в Бахрейне

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Серхио Перес считает, что доминирующая победа его напарника по команде Макса Ферстаппена на Гран-при Бахрейна не в полной мере отражает расклад сил в пелотоне Формулы-1 сезона-2024.

По мнению мексиканца, соперники "Ред Булл" на самом деле ближе, а квалификацию в Бахрейне, по его мнению, должен был выиграть кто-то из пилотов "Феррари".

"Я думаю, что все очень, очень близко. Считаю, что "Феррари" должна была завоевать поул в Бахрейне. Если говорить о гоночном темпе, то Бахрейн – это трасса, на которой, когда вы начинаете бороться, всё выглядит совсем по-другому. Мы видим, что "Феррари" очень близка к нам. "Мерседес" и "Макларен" тоже. Думаю, ситуация будет сильно зависеть от конкретной трассы. Все очень близко", — заявил Серхио Перес на пресс-конференции ФИА накануне Гран-при Саудовской Аравии.

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