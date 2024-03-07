Руководитель Ред Булл высказался о будущем Ферстаппена в команде

Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер ответил на вопрос относительно вероятности того, что пилот команды Макс Ферстаппен останется в гоночном коллективе. Нынешнее соглашение голландца с командой рассчитано до конца 2028 года.

"Я уверен, что он останется. У нас отличная команда, и он действительно верит в эту команду. Вместе мы многого добились. Он привержен действующему соглашению до 2028 года. Так что и со стороны команды, и со стороны Макса демонстрируется решимость развивать уже достигнутый успех", — сказал Хорнер на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен может перейти в "Мерседес".