Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ландо Норрис: Нынешние болиды Ф-1 требуют изменений
Пилот уверен, что ряд проблем ещё не решены
фото - motorsport.com
Пилот "Макларена" Ландо Норрис призвал усовершенствовать нынешнее поколение автомобилей Формулы-1.
Новый технический регламент, введённый в 2022 году, привёл к возвращению граунд-эффекта, что спровоцировало последствия в виде подпрыгиваний на прямых, с чем столкнулся ряд команд. В результате гонщики стали испытывать серьёзный дискомфорт.
"Было ли несколько лет назад со старыми автомобилями лучше? Сто процентов. Определённо найдутся те, кто скажет, что всё неплохо, что много лет назад было хуже и всё такое. Однако я думаю, что времена изменились. Некоторые ситуации особенно показательны – этот вопрос важен для безопасности и здоровья. Есть области, которые нужно сделать лучше. Их действительно нужно немного улучшить. Определённо, сейчас не так плохо, как было два года назад. С тех пор ситуация с дельфинированием улучшилась, но это по-прежнему непросто. Я до сих пор борюсь с этим. Проблемы ощущаются в спине и не только. Думаю, в долгосрочной перспективе этот вопрос должен быть решён. К тому же я собираюсь пробыть здесь много лет", — приводит слова Норриса Racingnews365.
Популярное сейчас
- Тренер Порту Консейсау: Артета оскорбил мою семью во время матча. Так же делал и Гвардиола
- Динамо таки нашло мяч в поединке с дублем Зари, а Пеп еле унес ноги с Энфилда. Аудиомнение #251
- Барса и Арсенал вышли в четвертьфинал ЛЧ, Динамо и Шахтер победили в УПЛ. Главные новости за 12 марта
- Ферстаппен - победитель Гран-при Саудовской Аравии-2024
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО