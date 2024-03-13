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Ландо Норрис: Нынешние болиды Ф-1 требуют изменений

Автоспорт

Пилот уверен, что ряд проблем ещё не решены

Ландо Норрис: Нынешние болиды Ф-1 требуют изменений

фото - motorsport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Макларена" Ландо Норрис призвал усовершенствовать нынешнее поколение автомобилей Формулы-1.

Новый технический регламент, введённый в 2022 году, привёл к возвращению граунд-эффекта, что спровоцировало последствия в виде подпрыгиваний на прямых, с чем столкнулся ряд команд. В результате гонщики стали испытывать серьёзный дискомфорт.

"Было ли несколько лет назад со старыми автомобилями лучше? Сто процентов. Определённо найдутся те, кто скажет, что всё неплохо, что много лет назад было хуже и всё такое. Однако я думаю, что времена изменились. Некоторые ситуации особенно показательны – этот вопрос важен для безопасности и здоровья. Есть области, которые нужно сделать лучше. Их действительно нужно немного улучшить. Определённо, сейчас не так плохо, как было два года назад. С тех пор ситуация с дельфинированием улучшилась, но это по-прежнему непросто. Я до сих пор борюсь с этим. Проблемы ощущаются в спине и не только. Думаю, в долгосрочной перспективе этот вопрос должен быть решён. К тому же я собираюсь пробыть здесь много лет", — приводит слова Норриса Racingnews365.

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Ландо Норрис
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