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Компания из Саудовской Аравии рассматривает возможность покупки Астон Мартин

Автоспорт
Обновлено

Saudi Aramco с 2020 года является партнёром Ф-1

Компания из Саудовской Аравии рассматривает возможность покупки Астон Мартин

Фото: Aston Martin

Новина українською

Одна из крупнейших компаний в мире по рыночной капитализации Saudi Aramco рассматривает возможность приобретения "Астон Мартин". Об этом пишет издание Formu1a.uno.

По данным источника, во время Гран-при Саудовской Аравии высокопоставленные чиновники тайно встречались с представителями команды "Астон Мартин", чтобы обсудить вероятную сделку.

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Saudi Aramco заинтересованы в том, чтобы добавить в свои ряды Макса Ферстаппена и Эдриана Ньюи.

Напомним, что Saudi Aramco с 2020 года является партнёром Ф-1, помогая в финансировании и организации соревнований.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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