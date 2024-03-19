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Компания из Саудовской Аравии рассматривает возможность покупки Астон Мартин
Saudi Aramco с 2020 года является партнёром Ф-1
Фото: Aston Martin
Одна из крупнейших компаний в мире по рыночной капитализации Saudi Aramco рассматривает возможность приобретения "Астон Мартин". Об этом пишет издание Formu1a.uno.
По данным источника, во время Гран-при Саудовской Аравии высокопоставленные чиновники тайно встречались с представителями команды "Астон Мартин", чтобы обсудить вероятную сделку.
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Saudi Aramco заинтересованы в том, чтобы добавить в свои ряды Макса Ферстаппена и Эдриана Ньюи.
Напомним, что Saudi Aramco с 2020 года является партнёром Ф-1, помогая в финансировании и организации соревнований.
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