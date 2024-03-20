Даниэль Риккардо показал шлем, в котором будет выступать на Гран-при Австралии

Австралийский пилот "РБ" Даниэль Риккардо определился со шлемом, в котором выступит на домашнем Гран-при Австралии. Над его дизайном трудилась молодая австралийская художница Рози Петтенон. По окончании этапа в Мельбурне он будет продан с аукциона, а все вырученные средства пойдут в организацию Save The Children.

Напомним, Гран-при Австралии состоится с 22 по 24 марта.

После двух этапов нынешнего сезона Формулы-1, Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, на счету Даниэля пока нет ни одного очка.