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Даниэль Риккардо показал шлем, в котором будет выступать на Гран-при Австралии

Автоспорт

Соревнования стартуют 22 марта

Даниэль Риккардо показал шлем, в котором будет выступать на Гран-при Австралии

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Австралийский пилот "РБ" Даниэль Риккардо определился со шлемом, в котором выступит на домашнем Гран-при Австралии. Над его дизайном трудилась молодая австралийская художница Рози Петтенон. По окончании этапа в Мельбурне он будет продан с аукциона, а все вырученные средства пойдут в организацию Save The Children.

Напомним, Гран-при Австралии состоится с 22 по 24 марта.

После двух этапов нынешнего сезона Формулы-1, Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, на счету Даниэля пока нет ни одного очка.

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