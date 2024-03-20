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Даниэль Риккардо показал шлем, в котором будет выступать на Гран-при Австралии
Соревнования стартуют 22 марта
Фото: F1
Австралийский пилот "РБ" Даниэль Риккардо определился со шлемом, в котором выступит на домашнем Гран-при Австралии. Над его дизайном трудилась молодая австралийская художница Рози Петтенон. По окончании этапа в Мельбурне он будет продан с аукциона, а все вырученные средства пойдут в организацию Save The Children.
Напомним, Гран-при Австралии состоится с 22 по 24 марта.
После двух этапов нынешнего сезона Формулы-1, Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, на счету Даниэля пока нет ни одного очка.
Daniel Ricciardo's helmet for his home race. A competition for young Australian artists saw this winning design from Rosie Pettenon.— Chris Medland (@ChrisMedlandF1) March 20, 2024
It will be auctioned off after Ricciardo wears it in Sunday's race, with all proceeds going to Save The Children: https://t.co/zG8J7lre7a #F1 pic.twitter.com/t0MPxEQXHP
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