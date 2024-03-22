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Дана Уайт: Если Джейк Пол победит Майка Тайсона, то следующим будет 93-летний Клинт Иствуд

Автоспорт

Глава организации высказался о мегафайте

Дана Уайт: Если Джейк Пол победит Майка Тайсона, то следующим будет 93-летний Клинт Иствуд

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о предстоящем поединке между прославленным американским боксёром Майком Тайсоном и видеоблогером Джейком Полом, выступающим в профессиональном боксе.

"Я люблю Майка, но, когда состоится бой, ему будет 58 лет. Разница в возрасте составит 31 год. Джейк Пол дрался с парнем своего возраста и проиграл. Если он победит Майка Тайсона, следующим будет поединок с Клинтом Иствудом. Клинту Иствуду 93 года", – сказал Уайт на канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry в YouTube.

Напомним, бой Тайсона и Пола состоится 20 июля.

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