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Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Австралии

Автоспорт

Результаты квалификационных заездов

Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Австралии

Фото: Твиттер

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 22 на 23 марта состоялись квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при Австралии.

Победу в квалификации одержал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у Карлоса Сайнса ("Феррари"), а ТОП-3 замкнул еще один представитель "Ред-Булл" Серхио Перес.

Результаты квалификации Гран-при Австралии:

Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Австралии - изображение 1

Гонка этапа Гран-при Австралии состоится завтра, 24 марта, в 06:00 по киевскому времени.

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