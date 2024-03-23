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Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Австралии
Результаты квалификационных заездов
Фото: Твиттер
В ночь с 22 на 23 марта состоялись квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при Австралии.
Победу в квалификации одержал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у Карлоса Сайнса ("Феррари"), а ТОП-3 замкнул еще один представитель "Ред-Булл" Серхио Перес.
Результаты квалификации Гран-при Австралии:
Гонка этапа Гран-при Австралии состоится завтра, 24 марта, в 06:00 по киевскому времени.
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