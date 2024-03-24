Формула-1. Ферстаппен сохранил лидерство в личном зачете, Ред-Булл – первые среди конструкторов

После завершения гонки очередного этапа Формулы-1 Гран-при Австралии самое время подвести итоги личных и командных зачетов.

Так, лидером среди пилотов остается Макс Ферстаппен. Несмотря на то, что в Австралии ему пришлось сойти с дистанции, запас в 51 очко (благодаря победам на двух стартовых Гран-при сезона) позволил представителю Нидерландов продолжать возглавлять зачет лучших.

Вторую позицию занимает представитель "Феррари" Шарль Леклер (47), а промежуточный ТОП-3 замыкает Серхио Перес из "Ред-Булл" (46).

Что касается Кубка конструкторов, то здесь также лидируют "Ред-Булл" (97). Вторую позицию с отставанием в 4 очка занимает "Феррари", а ТОП-3 замыкает "Макларен" (55).