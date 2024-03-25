  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Кристиан Хорнер провел переговоры с представителями Фернандо Алонсо
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристиан Хорнер провел переговоры с представителями Фернандо Алонсо

Автоспорт

Пилот может стать напарником Макса Ферстаппена

Кристиан Хорнер провел переговоры с представителями Фернандо Алонсо

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава команды "Ред Булл" Кристиан Хорнер провёл предварительные переговоры с командой двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо, в настоящий момент выступающего за "Астон Мартин", пишет издание Motorsport-Total.

Хорнер встретился с менеджером и давним товарищем Алонсо, Флавио Бриаторе. О результатах переговоров не сообщается.

По данным ресурса F1-Insider, подтвердившего переговоры, Алонсо является предпочтительным кандидатом в качестве напарника для трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена в 2025 году.

По теме
yellow-arrow
Даниэль Риккардо не примет участия в первой практике Гран-при Японии
yellow-arrow
Ферстаппен не смог превзойти рекорд Льюиса Хэмилтона
yellow-arrow
Сайнс – о победе на Гран-при Австралии: Не самая сложная гонка в моей карьере
Фернандо Алонсо Red Bull Кристиан Хорнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости