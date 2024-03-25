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Кристиан Хорнер провел переговоры с представителями Фернандо Алонсо
Пилот может стать напарником Макса Ферстаппена
Глава команды "Ред Булл" Кристиан Хорнер провёл предварительные переговоры с командой двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо, в настоящий момент выступающего за "Астон Мартин", пишет издание Motorsport-Total.
Хорнер встретился с менеджером и давним товарищем Алонсо, Флавио Бриаторе. О результатах переговоров не сообщается.
По данным ресурса F1-Insider, подтвердившего переговоры, Алонсо является предпочтительным кандидатом в качестве напарника для трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена в 2025 году.
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