Феррари попытается ускорить модернизацию SF-24

Команда "Феррари" пытается ускорить появление новинок, чтобы быть более конкурентоспособной, пишет итальянская редакция Motorsport.

Руководитель "Скудерии" Фредерик Вассёр прикладывает максимальные усилия, чтобы первые существенные обновления для машины SF-24 были готовы уже к Гран-при Японии на Сузуке, который состоится с 5 по 7 апреля.

Изначально в команде планировали провести первое большое обновление в Имоле, уже по возвращении Формулы-1 на европейские трассы, а в Японии произвести небольшое улучшение аэродинамического пакета.