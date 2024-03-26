Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Феррари попытается ускорить модернизацию SF-24
На японском этапе болельщики смогут увидеть обновления
Команда "Феррари" пытается ускорить появление новинок, чтобы быть более конкурентоспособной, пишет итальянская редакция Motorsport.
Руководитель "Скудерии" Фредерик Вассёр прикладывает максимальные усилия, чтобы первые существенные обновления для машины SF-24 были готовы уже к Гран-при Японии на Сузуке, который состоится с 5 по 7 апреля.
Изначально в команде планировали провести первое большое обновление в Имоле, уже по возвращении Формулы-1 на европейские трассы, а в Японии произвести небольшое улучшение аэродинамического пакета.
Популярное сейчас
- Азербайджан U21 – Украина U21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 26.03.2024
- Вспомните стартовый состав сборной Украины в домашнем матче против Исландии в квалификации к ЧМ-2018? Квиз от UA-Футбол
- Есть ли Цыганков? Определилась заявка сборной Украины на матч с Исландией
- Перес потеряет третью позицию по итогам квалификации Гран-при Австралии
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ