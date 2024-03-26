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Феррари попытается ускорить модернизацию SF-24

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На японском этапе болельщики смогут увидеть обновления

Феррари попытается ускорить модернизацию SF-24

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда "Феррари" пытается ускорить появление новинок, чтобы быть более конкурентоспособной, пишет итальянская редакция Motorsport.

Руководитель "Скудерии" Фредерик Вассёр прикладывает максимальные усилия, чтобы первые существенные обновления для машины SF-24 были готовы уже к Гран-при Японии на Сузуке, который состоится с 5 по 7 апреля.

Изначально в команде планировали провести первое большое обновление в Имоле, уже по возвращении Формулы-1 на европейские трассы, а в Японии произвести небольшое улучшение аэродинамического пакета.

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