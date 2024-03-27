На тестах в США разбили прототип Porsche стоимостью около $ 1 млн

Во время тестов компании Gunther Werks на трассе "Лагуна Сека" разбит прототип нового рестомода 750-сильного Porsche 993. Такой автомобиль с переработанным двигателем и выполненным из карбона кузовом, по данным издания Road and Track, стоит около $ 1 млн. Фотография разбитой машины опубликована на форуме Reddit.

"К сожалению, второй день тестов завершился преждевременно — мул Gunther Werks вылетел с трассы и получил существенные повреждения, — сообщили позднее в Gunther Werks, известной своими уникальными модификациями Porsche. — Тем не менее цели достигнуты, время установлено, автомобиль — восстанавливаем, уроки — усвоены. Мы рады, что всё в порядке, и возвращаемся в штаб-квартиру, чтобы применить всё, что мы узнали на трассе".

По слухам, за рулём автомобиля находился Патрик Лонг — заводской пилот