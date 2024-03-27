Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На тестах в США разбили прототип Porsche стоимостью около $ 1 млн
Что-то пошло не по плану
Фото: REDDIT.COM/FORMAL_HISTORIAN_109
Во время тестов компании Gunther Werks на трассе "Лагуна Сека" разбит прототип нового рестомода 750-сильного Porsche 993. Такой автомобиль с переработанным двигателем и выполненным из карбона кузовом, по данным издания Road and Track, стоит около $ 1 млн. Фотография разбитой машины опубликована на форуме Reddit.
"К сожалению, второй день тестов завершился преждевременно — мул Gunther Werks вылетел с трассы и получил существенные повреждения, — сообщили позднее в Gunther Werks, известной своими уникальными модификациями Porsche. — Тем не менее цели достигнуты, время установлено, автомобиль — восстанавливаем, уроки — усвоены. Мы рады, что всё в порядке, и возвращаемся в штаб-квартиру, чтобы применить всё, что мы узнали на трассе".
По слухам, за рулём автомобиля находился Патрик Лонг — заводской пилот
Популярное сейчас
- Тораринссон: Цыганкова было трудно остановить
- "Это наш Миша". Челси отреагировал на победный гол Мудрика
- Щенсный после победы над Уэльсом: Мы играли безнадежно на протяжении всего отборочного цикла
- Ферстаппен может стать пилотом Мерседеса в 2025 году
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО
- От Мальдив до вертолетов: как футболисты сборной Украины делали предложения своим половинкам