  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Тото Вольфф назвал имена пилотов, которые могут заменить Хэмилтона в Мерседесе
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тото Вольфф назвал имена пилотов, которые могут заменить Хэмилтона в Мерседесе

Автоспорт

В команде возлагают большие надежды на молодого пилота

Тото Вольфф назвал имена пилотов, которые могут заменить Хэмилтона в Мерседесе

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф поделился мнением о пилотах, которые могут занять место Льюиса Хэмилтона в 2025 году.

Напомним, по окончании нынешнего сезона британец перейдёт в "Феррари".

"Думаю, многое будет зависеть от того, что сделает Макс. Также у нас есть молодой парень, который подаёт большие надежды. Я не хочу оказывать на него дополнительное давление, но, похоже, он может стать великим пилотом. Но мы не хотим оказывать на него давления, сажая его в машину Формулы-1 в 17 лет. Подытожу – у нас есть несколько вариантов, которые мы сейчас рассматриваем. Очевидно, есть Фернандо Алонсо, который нам очень интересен. Карлос Сайнс также очень хорош. В общем, есть несколько вариантов. Я собираюсь сыграть роль невесты, которую трудно заполучить!" — приводит слова Вольфа PlanetF1 со ссылкой на Fox Sports Australia.

По теме
yellow-arrow
На тестах в США разбили прототип Porsche стоимостью около $ 1 млн
yellow-arrow
Феррари попытается ускорить модернизацию SF-24
yellow-arrow
Карлос Сайнс: У меня всё ещё нет места на следующий год
Мерседес Тото Вольфф
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости