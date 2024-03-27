Тото Вольфф назвал имена пилотов, которые могут заменить Хэмилтона в Мерседесе

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф поделился мнением о пилотах, которые могут занять место Льюиса Хэмилтона в 2025 году.

Напомним, по окончании нынешнего сезона британец перейдёт в "Феррари".

"Думаю, многое будет зависеть от того, что сделает Макс. Также у нас есть молодой парень, который подаёт большие надежды. Я не хочу оказывать на него дополнительное давление, но, похоже, он может стать великим пилотом. Но мы не хотим оказывать на него давления, сажая его в машину Формулы-1 в 17 лет. Подытожу – у нас есть несколько вариантов, которые мы сейчас рассматриваем. Очевидно, есть Фернандо Алонсо, который нам очень интересен. Карлос Сайнс также очень хорош. В общем, есть несколько вариантов. Я собираюсь сыграть роль невесты, которую трудно заполучить!" — приводит слова Вольфа PlanetF1 со ссылкой на Fox Sports Australia.