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Макс Ферстаппен - главная цель Мерседеса
В качестве запасного пилота рассматривают Кими Андреа Антонелли
Фото: Getty Images
Немецкая команда Формулы-1 "Мерседес" нацелена на заключение соглашения с действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном, пишет издание Auto Motor und Sport.
"Мерседес" было бы сложнее подружиться со злодеем Формулы-1. Поступок Алонсо против Джорджа Рассела в Мельбурне точно не прибавил ему популярности. В "Мерседесе" все признаки указывают на Ферстаппена. Вы можете услышать это в каждом заявлении, которое сейчас делается по этому поводу. И люди на удивление хорошо осведомлены о том, что происходит за кулисами "Ред Булл".
Если с голландцем ничего не выйдет, они, вероятно, сделают выбор в пользу Кими Андреа Антонелли. Тото Вольф не хочет терять еще один талант из своей конюшни", — пишет издание.
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