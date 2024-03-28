Макс Ферстаппен - главная цель Мерседеса

Немецкая команда Формулы-1 "Мерседес" нацелена на заключение соглашения с действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном, пишет издание Auto Motor und Sport.

"Мерседес" было бы сложнее подружиться со злодеем Формулы-1. Поступок Алонсо против Джорджа Рассела в Мельбурне точно не прибавил ему популярности. В "Мерседесе" все признаки указывают на Ферстаппена. Вы можете услышать это в каждом заявлении, которое сейчас делается по этому поводу. И люди на удивление хорошо осведомлены о том, что происходит за кулисами "Ред Булл".

Если с голландцем ничего не выйдет, они, вероятно, сделают выбор в пользу Кими Андреа Антонелли. Тото Вольф не хочет терять еще один талант из своей конюшни", — пишет издание.