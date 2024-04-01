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На Гран-при Японии ожидается дождливая погода
Соревнования стартуют 5 апреля
Гран-при Японии может состояться в дождевых условиях. Наиболее вероятно, что дожди пройдут в пятницу и воскресенье. В эти дни шанс выпадения осадков оценивается в 94% и 75% соответственно.
Напомним, что Гран-при Японии состоится с 5 по 7 апреля.
Что касается турнирного положения, то в настоящий момент первое место в общем зачёте пилотов, набрав 51 очко, занимает гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. На втором месте располагается Шарль Леклер из "Феррари" (47 баллов). Тройку сильнейших замыкает напарник Ферстаппена Серхио Перес (46 очков).
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