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Макларен представил специальную ливрею к Гран-при Японии
Соревнования пройдут 7 апреля
Фото: Sky Sports
Команда Формулы-1 "Макларен" и бренд Vuse сегодня представили специальную ливрею, разработанную японским художником MILTZ в рамках кампании Driven by Change, возвращающейся в сезоне Формулы-1 2024 года.
С этой ливреей команда выступит на Гран-при Японии.
Напомним, в настоящий момент первое место в общем зачёте пилотов, набрав 51 очко, занимает гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Another special #DrivenByChange livery for a special race! ????#JapaneseGP ???????? pic.twitter.com/6VGFQKxJ43— McLaren (@McLarenF1) April 3, 2024
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