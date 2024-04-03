Макларен представил специальную ливрею к Гран-при Японии

Команда Формулы-1 "Макларен" и бренд Vuse сегодня представили специальную ливрею, разработанную японским художником MILTZ в рамках кампании Driven by Change, возвращающейся в сезоне Формулы-1 2024 года.

С этой ливреей команда выступит на Гран-при Японии.

Напомним, в настоящий момент первое место в общем зачёте пилотов, набрав 51 очко, занимает гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.