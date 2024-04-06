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Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Японии
Результаты квалификационных заездов
Фото: RacingNews365
Сегодня, 6 апреля в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при Японии состоялись квалификационные заезды.
Победу по их итогам одержал представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция его партнера по команде Серхио Переса, а ТОП-3 замкнул пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон.
Результаты квалификации Гран-при Японии:
Напомним, что гонка Гран-при Японии состоится 7 апреля. Начало заезда – в 08:00 по Киеву.
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