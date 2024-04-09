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Советник Ред Булл: Я думаю, будет сложно увидеть пару Ферстаппен – Алонсо
Хельмут Марко высказался о возможном переходе пилота Астон Мартин
Фото: Auto Review
Советник "Ред Булл" Хельмут Марко поделился мыслями о потенциальном переходе в команду гонщика "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.
"Я думаю, будет сложно увидеть пару Ферстаппен – Алонсо. Контракт Серхио Переса истекает в конце этого года. Сейчас только апрель, хотя обсуждения контрактов, кажется, идут полным ходом. Не знаю, почему так происходит. Некоторые гонщики понимают, что контракт Серхио истекает, и изучают потенциальные варианты с "Ред Булл", — приводит слова Марко FormulaPassion со ссылкой на Formel1.de.
Ранее о планах "Астон Мартин" в отношении Алонсо высказался бывший пилот Формулы-1 Педро де ла Роса, подчеркнув, что гоночный коллектив рассчитывает продолжить сотрудничество.
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