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Хельмут Марко: Перес проводит свой лучший сезон в Ред Булл

Автоспорт

Советник команды высказался о мексиканском пилоте

Хельмут Марко: Перес проводит свой лучший сезон в Ред Булл

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко высказался по поводу мексиканского пилота команды Серхио Переса.

"Чеко был очень хорош в Японии. Ему не повезло на пит-стопе, но он вернулся в гонку, совершив отличный маневр против Льюиса Хэмилтона в повороте 130R. Он определенно проводит свой лучший сезон в "Ред Булл", — приводит слова Марко Speedweek.

Напомним, что победителем Гран-при Японии стал товарищ Переса по команде Макс Ферстаппен. После этапа в Стране восходящего солнца Ферстаппен укрепил позиции в общем зачёте пилотов. В настоящий момент в его активе 77 очков. Перес находится на втором месте с 64 баллами.

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