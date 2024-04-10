Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хельмут Марко: Перес проводит свой лучший сезон в Ред Булл
Советник команды высказался о мексиканском пилоте
Фото: Getty Images
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко высказался по поводу мексиканского пилота команды Серхио Переса.
"Чеко был очень хорош в Японии. Ему не повезло на пит-стопе, но он вернулся в гонку, совершив отличный маневр против Льюиса Хэмилтона в повороте 130R. Он определенно проводит свой лучший сезон в "Ред Булл", — приводит слова Марко Speedweek.
Напомним, что победителем Гран-при Японии стал товарищ Переса по команде Макс Ферстаппен. После этапа в Стране восходящего солнца Ферстаппен укрепил позиции в общем зачёте пилотов. В настоящий момент в его активе 77 очков. Перес находится на втором месте с 64 баллами.
Популярное сейчас
- Артета: После выхода на поле Зинченко наша игра изменились
- "Лунин допустил серьезную ошибку, но это на него не повлияло". Marca оценила игру украинца в матче с Сити
- Зеленский: У нас есть план контрнаступления. Обязательного победим
- Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Японии
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО