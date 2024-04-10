Хельмут Марко: Перес проводит свой лучший сезон в Ред Булл

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко высказался по поводу мексиканского пилота команды Серхио Переса.

"Чеко был очень хорош в Японии. Ему не повезло на пит-стопе, но он вернулся в гонку, совершив отличный маневр против Льюиса Хэмилтона в повороте 130R. Он определенно проводит свой лучший сезон в "Ред Булл", — приводит слова Марко Speedweek.

Напомним, что победителем Гран-при Японии стал товарищ Переса по команде Макс Ферстаппен. После этапа в Стране восходящего солнца Ферстаппен укрепил позиции в общем зачёте пилотов. В настоящий момент в его активе 77 очков. Перес находится на втором месте с 64 баллами.