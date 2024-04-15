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Астон Мартин останется в Формуле-1 до 2030 года
Ранее Фернандо Алонсо продлил контракт с командой
Фото: Твиттер
Британская команда Формулы-1 "Астон Мартин" подтвердила, что останется в Формуле-1 до 2030 года. Об этом пишет Racingnews365 со ссылкой на The Times.
"Формула-1 помогла изменить характер бизнеса и повысила нашу эффективность и авторитет благодаря внедрению опыта в наши дорожные автомобили. За счёт Формулы-1 у нас появилось 2,3 миллиарда зрителей, которые видят наши красивые болиды в зелёном цвете в течение 24 уикендов. Это также привело к тому, что клиенты "Астон Мартин" стали гораздо моложе", — сказал владелец "Астон Мартин" Лоуренс Стролл.
Напомним, что 11 апреля Фернандо Алонсо подписал двухлетний контракт с "Астон Мартин", который позволит ему выступать в Формуле-1 до конца 2026 года.
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