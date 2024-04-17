Кристиан Хорнер назвал конкурентов Ред Булл на Гран-при Китая

Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер высказался о предстоящем участии команды в Гран-при Китая.

Напомним, что этап в Шанхае пройдёт с 19 по 21 апреля.

"Гоночный темп "Феррари" ранее был конкурентоспособным, и мы ожидаем, что они, вероятно, будут нашими ближайшими конкурентами в Китае. Нас ждёт спринтерская гонка, первая спринтерская гонка в году, так что это ещё одно испытание. На кону много очков, и будет интересно посмотреть, как всё сложится", — приводит слова Хорнера Racingnews365.

В настоящий момент "Ред Булл" занимает первое место в Кубке конструкторов, имея в активе 141 очко.