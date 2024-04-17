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Кристиан Хорнер назвал конкурентов Ред Булл на Гран-при Китая

Автоспорт

Руководитель команды высказался о предстоящих соревнованиях

Кристиан Хорнер назвал конкурентов Ред Булл на Гран-при Китая

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер высказался о предстоящем участии команды в Гран-при Китая.

Напомним, что этап в Шанхае пройдёт с 19 по 21 апреля.

"Гоночный темп "Феррари" ранее был конкурентоспособным, и мы ожидаем, что они, вероятно, будут нашими ближайшими конкурентами в Китае. Нас ждёт спринтерская гонка, первая спринтерская гонка в году, так что это ещё одно испытание. На кону много очков, и будет интересно посмотреть, как всё сложится", — приводит слова Хорнера Racingnews365.

В настоящий момент "Ред Булл" занимает первое место в Кубке конструкторов, имея в активе 141 очко.

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Кристиан Хорнер
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