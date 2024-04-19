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Ландо Норрис одержал победу в спринт-квалификации Гран-при Китая
Макс Ферстаппен не смог попасть в тройку лучших
Фото: Beyond the Flag
На Международном автодроме Шанхая завершилась спринт-квалификация Гран-при Китая Формулы-1.
Её победителем стал британец Ландо Норрис, представляющий команду "Макларен". Второе место занял ещё один британский гонщик, Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес", а замкнул тройку сильнейших испанец Фернандо Алонсо ("Астон Мартин").
Отметим, что третий сегмент квалификации проходил в дождевых условиях.
Формула-1. Гран-при Китая. Спринт-квалификация:
Результаты третьего сегмента:
1. Ландо Норрис ("Макларен") — 1.57,940.
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.59,201.
3. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") — 1.59,915.
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 2.00,028.
5. Карлос Сайнс ("Феррари") — 2.00,214.
6. Серхио Перес ("Ред Булл") — 2.00,375.
7. Шарль Леклер ("Феррари") — 2.00,375.
8. Оскар Пиастри ("Макларен") — 2.00,990.
9. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") — 2.01,044.
10. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") — 2.03,537.
После второго сегмента вылетели:
11. Джордж Расселл ("Мерседес")
12. Кевин Магнуссен ("Хаас")
13. Нико Хюлькенберг ("Хаас")
14. Даниэль Риккардо ("РБ")
15. Лэнс Стролл ("Астон Мартин")
После первого сегмента вылетели:
16. Пьер Гасли ("Альпин")
17. Эстебан Окон ("Альпин")
18. Алекс Албон ("Уильямс")
19. Юки Цунода ("РБ")
20. Логан Сарджент ("Уильямс").
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