Ландо Норрис одержал победу в спринт-квалификации Гран-при Китая

На Международном автодроме Шанхая завершилась спринт-квалификация Гран-при Китая Формулы-1.

Её победителем стал британец Ландо Норрис, представляющий команду "Макларен". Второе место занял ещё один британский гонщик, Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес", а замкнул тройку сильнейших испанец Фернандо Алонсо ("Астон Мартин").

Отметим, что третий сегмент квалификации проходил в дождевых условиях.

Формула-1. Гран-при Китая. Спринт-квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Ландо Норрис ("Макларен") — 1.57,940.

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.59,201.

3. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") — 1.59,915.

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 2.00,028.

5. Карлос Сайнс ("Феррари") — 2.00,214.

6. Серхио Перес ("Ред Булл") — 2.00,375.

7. Шарль Леклер ("Феррари") — 2.00,375.

8. Оскар Пиастри ("Макларен") — 2.00,990.

9. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") — 2.01,044.

10. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") — 2.03,537.

После второго сегмента вылетели:

11. Джордж Расселл ("Мерседес")

12. Кевин Магнуссен ("Хаас")

13. Нико Хюлькенберг ("Хаас")

14. Даниэль Риккардо ("РБ")

15. Лэнс Стролл ("Астон Мартин")

После первого сегмента вылетели:

16. Пьер Гасли ("Альпин")

17. Эстебан Окон ("Альпин")

18. Алекс Албон ("Уильямс")

19. Юки Цунода ("РБ")

20. Логан Сарджент ("Уильямс").