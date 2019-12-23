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НБА. Денвер огорчил Лейкерс, фантастический камбэк Торонто против Далласа

Баскетбол
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Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из пяти матчей.

НБА. Денвер огорчил Лейкерс, фантастический камбэк Торонто против Далласа
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Торонто – Даллас 110:107 (20:17, 22:34, 21:35, 47:21)

Торонто: Лаури (32 + 8 подборов + 10 передач), Буше (21 + 7 подборов + 4 блок-шота), Холлис-Джефферсон (18 + 9 подборов)

Даллас: Брансон (21 + 9 передач), Порзингис (19 + 12 подборов), Пауэлл (17 + 9 подборов).

Бостон – Шарлотт 119:93 (30:37, 29:19, 25:21, 35:16)

Бостон: Тейтум (39 + 12 подборов), Уокер (23), Браун (16 + 9 подборов).

Шарлотт: Грэм (23 + 10 передач), Бийомбо (18), Бриджес (15).

Милуоки – Индиана 117:89 (21:22, 38:33, 24:18, 34:16)

Милуоки: Мэттьюз (19), Я. Адетокумбо (18 + 19 подборов + 9 передач), Б. Лопес (17 + 8 подборов).

Индиана: Сабонис (19 + 18 подборов), Макдермотт (15), А. Холидэй (11).

Оклахома – Клипперс 118:112 (27:33, 30:30, 29:26, 32:23)

Оклахома: Гилджес-Александер (32), Шредер (28 + 6 передач), Адамс (20 + 17 подборов).

Клипперс: Уильямс (22 + 7 передач), Харрелл (18 + 8 подборов), Джордж (18).

Лейкерс – Денвер 104:128 (28:23, 25:32, 25:36, 26:37)

Лейкерс: Дэвис (32 + 11 подборов + 4 блок-шота), Кузьма (16), Карузо (8).

Денвер: Миллсэп (21), Харрис (19), Йокич (18).

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Денвер Наггетс
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