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Лень травмировался в матче с Кливлендом

Баскетбол
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В поединке с Кавальерс украинец отыграл чуть больше 6 минут.

Лень травмировался в матче с Кливлендом
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С травмой колена Алексей Лень покинул площадку в первой четверти. Атланта в Твиттере объявила, что украинец в игру не вернется.

Степень серьезности травмы Леня на данный момент неизвестна. Следующий матч Хоукс проведут 28 декабря с Милуоки.

Без Леня Атланта в борьбе проиграла Кливленду (118:121) и продлила свою серию поражений до 8 матчей.

Кливленд – Атланта 121:118 (42:32, 29:32, 23:30, 27:24)

Кливленд: Секстон (25), Гарлэнд (21), Лав (20 + 8 подборов).

Атланта: Янг (30 + 11 передач), Коллинз (27 + 10 подборов), Хантер (23).

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В статье: Алексей Лень НБА Атланта Хоукс
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