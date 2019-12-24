Лень травмировался в матче с Кливлендом

С травмой колена Алексей Лень покинул площадку в первой четверти. Атланта в Твиттере объявила, что украинец в игру не вернется.

An @emoryhealthcare injury update:



Alex Len (left ankle sprain): Will not return pic.twitter.com/n8tNHH6NCJ — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 24 декабря 2019 г.

Степень серьезности травмы Леня на данный момент неизвестна. Следующий матч Хоукс проведут 28 декабря с Милуоки.

Без Леня Атланта в борьбе проиграла Кливленду (118:121) и продлила свою серию поражений до 8 матчей.

Кливленд – Атланта 121:118 (42:32, 29:32, 23:30, 27:24)

Кливленд: Секстон (25), Гарлэнд (21), Лав (20 + 8 подборов).

Атланта: Янг (30 + 11 передач), Коллинз (27 + 10 подборов), Хантер (23).