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Легионер Николаева провел самый результативный матч в Кубке Украины за 10 лет

Баскетбол
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Квентин Петерсон уничтожил защиту Киев-Баскета.

Легионер Николаева провел самый результативный матч в Кубке Украины за 10 лет
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МБК Николаев в первом матче 1/4 финала Кубка Украины со счетом 104:88 на выезде обыграл Киев-Баскет, а Петерсон за 33 минуты набрал 44 очка (14 из 25 с игры, 10 из 13 с линии штрафных).

Американский легионер Николаева стал автором крупнейшего индивидуального перформанса в Кубке Украины за последние 10 лет. Помимо Петерсона больше 40 очков в турнире в сезоне 2017-2018 набирал только Николай Полюляк, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

В Суперлиге Квентин Петерсон отыграл 6 матчей, набирая в среднем за игру по 33,7 очка, 8,0 подбора и 4,0 передачи.

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В статье: МБК Николаев Кубок Украины по баскетболу Квентин Петерсон
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