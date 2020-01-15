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НБА. Клипперс разбили Кливленд, победы Юты и Мемфиса
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из шести матчей.
Бруклин – Юта 107:118 (26:30, 19:29, 29:29, 33:30)
Бруклин: Ирвинг (32 + 11 передач), Динуидди (17), Харрис (13).
Юта: Инглс (27), Митчелл (25), Гобер (22 + 18 подборов).
Атланта – Финикс 123:110 (28:25, 28:26, 28:32, 39:27)
Атланта: Янг (36 + 10 передач), Хертер (23 + 15 подборов + 8 передач), Коллинз (22 + 10 подборов).
Финикс: Букер (39 + 7 подборов), Эйтон (20 + 10 подборов), Бриджес (15).
Алексей Лень пропустил матч из-за травмы.
Милуоки – Нью-Йорк 128:102 (29:23, 36:17, 43:36, 20:26)
Милуоки: Я. Адетокумбо (37 + 9 подборов), Миддлтон (17), Ильясова (14 + 7 подборов).
Нью-Йорк: Рэндл (25 + 15 подборов), Барретт (22 + 8 подборов), Портис (20 + 8 подборов).
Мемфис – Хьюстон 121:110 (32:37, 35:24, 18:22, 36:27)
Мемфис: Морэнт (26 + 8 передач), Брукс (24), Валанчюнас (19).
Хьюстон: Харден (41 + 6 передач), Гордон (23), Капела (16 + 16 подборов).
Клипперс – Кливленд 128:103 (31:26, 35:24, 40:21, 22:32)
Клипперс: Леонард (43), Уильямс (24), Шэмет (12 + 7 подборов).
Кливленд: Секстон (25), Осман (21), Гарлэнд (14 + 10 передач).
Голден Стэйт – Даллас 97:124 (26:36, 21:29, 24:29, 26:30)
Голден Стэйт: Пул (17), Паскалл (16), Расселл (13 + 8 передач).
Даллас: Пауэлл (21), Дончич (20 + 8 подборов), Марьянович (13 + 11 подборов).